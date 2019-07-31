رياضة | عاجل.. الأهلي يحصل على استغناء صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحصل على استغناء صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت، بشكل رسمي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصلت إدارة النادي على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة ناديه بعد الاتفاق بشكل نهائي على كل الأمور المادية بين الطرفيين.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والإفريقية اليوم، استعدادا لحضوره التدريبات وتحضيرا لأولى مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا أمام إطلع بره الجنوب سوداني، سوم 11 أغسطس المقبل.