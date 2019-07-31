رياضة | ديبالا يهدد مانشستر يونايتد بعدم الإنتقال له لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يهدد مانشستر يونايتد بعدم الإنتقال له لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن انتقال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددا؛ بسبب الاختلاف على الراتب الذي سيحصل عليه في الفترة المقبلة.

يذكر ان ناديا يوفنتوس ومانشستر يونايتد قد اقتربا من الاتفاق على انتقال ديبالا إلى ملعب ولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تبادلية، ينتقل خلالها النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إليانز ستاديوم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك خلافا كبيرا بين إدارة مانشستر يونايتد وممثلي اللاعب الأرجنتيني على بنود الانتقال إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

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الجدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد تضع بندا في عقود اللاعبين يقوم بتخفيض 25% من قيمة الراتب في حالة فشل الفريق في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفعليًا تم تطبيق ذلك البند من إدارة النادي على اللاعبين في الموسم الماضي، بعد احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهو ما أثار مشكلة بين النادي ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في ذلك الحين.

ومن ثم يرفض ديبالا وممثلوه أن يشتمل العقد على هذا البند، حيث يرغب اللاعب في الحصول على راتبه كاملا دون الالتفات إلى النتائج التي سيحققها الفريق في الموسم المقبل.