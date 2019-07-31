رياضة | هل يكون أسطورة مانشستر يونايتد كلمة السر في حسم التعاقد مع ديبالا ؟

كشفت تقارير صحفية إيطاليى، أن النجم الفرنسي باتريس إيفرا، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قد تخل من أجل إقناع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إيفرا قد حاول إقناع ديبالا بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد بعدما تحدث معه هاتفيًا.