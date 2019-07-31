رياضة | هل يكون أسطورة مانشستر يونايتد كلمة السر في حسم التعاقد مع ديبالا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون أسطورة مانشستر يونايتد كلمة السر في حسم التعاقد مع ديبالا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطاليى، أن النجم الفرنسي باتريس إيفرا، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قد تخل من أجل إقناع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إيفرا قد حاول إقناع ديبالا بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد بعدما تحدث معه هاتفيًا.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس، من خلال رحيل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو للبيانكونيري مقابل التعاقد مع ديبالا.
يذكر أن تدخلات إيفرا مع ديبالا تأتي من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع لليونايتد حيث لا يرغب الأرجنتيني في الغياب عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهذا ما يعاني منه الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.