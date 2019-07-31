رياضة | رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إبراهيم حسن من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إبراهيم حسن من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي بيراميدز مع إبراهيم حسن قادمًا من الزمالك لدعم الفريق في الموسم المقبل.

ووقع لاعب الزمالك السابق على عقود انضمامه لبيراميدر لمدة ٤ مواسم مقبلة.

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وتسلم النادي الاستغناء الخاص باللاعب من الزمالك ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق.

وأصبح حسن ثامن صفقة يضمها بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع محمد عطوة وجون أنتوي وإسلام عيسى ومحمود حمادة وطارق طه وأحمد علي ودودو الجباس.