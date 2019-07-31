رياضة | باريس سان جيرمان يوجه التحذير الأخير لنيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوجه التحذير الأخير لنيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في طريقه إلى الدوري الصيني، للإنضمام لبعثة الفريق العاصمي. وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي، أنه سوف يتحدث مع نيمار مثل كل اللاعبين هناك، ولكن الحديث مع نيمار ليس هو سبب رحلته إلى هناك. Advertisements

الجدير بالذكر ان باريس سان جيرمان سوف يقترح على نيمار اتفاقية أخيرة وهي، الاستمرار هذا الموسم، مع خروجه الموسم المقبل.

وقد تحدث ليوناردو بالفعل مع بيئة اللاعب حول هذا الاقتراح، وسوف يجتمع مع نيمار في الصين وينقل له هذه الكلمات، مع العلم أنه من الصعب ان يستمر نيمار، لأنه يريد أن يرحل نعم أو نعم.

ويعتقد باريس سان جيرمان أن اقتراح استمرار نيمار هذا الموسم مع خروجه الموسم المقبل، هو جيد لكل الاطراف، لأن الاتفاق مع البارسا على نقل نيمار حاليا هو في وضع معقد.