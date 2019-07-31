رياضة | عاجل.. الأهلي ينجح في حسم صفقة "أفشة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي ينجح في حسم صفقة "أفشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو النادي الأهلي، في حسم صفقة انتقال اللاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب فريق بيراميدز، ليكون ضمن تدعيما الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل الأهلي منذ أيام على توقيع اللاعب، قبل أن يتوصل اليوم لاتفاق رسمي مع بيراميدز لضمه مقابل 20 مليون جنيه ، وبدون إجراء أي صفقات تبادليةز

ورفض أفشة خلال الأيام الأخيرة عرضا جادا من الزمالك، على الرغم من إغراءات مسئولي القلعة البيضاء لحسم الصفقة.