شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد صلاح مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في العالم (صوت من هنا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة الاتحاد، والتي تضمنت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينافس «صلاح»، هداف الدوري الإنجليزي مشاركة مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير-إيمريك أوباميانج، العديد من النجوم العالمية وعلى رأسهم ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين وبرشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال.

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كذلك ينافس النجم المصري لاعبين من زملائه، وهما فيرجيل فان ديك وساديو ماني.

ويعتمد جزء من اختيار اللاعب الأفضل في العالم على تصويت الجماهير.

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https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/best-fifa-womens-player/?_branch_match_id=685115549816228234