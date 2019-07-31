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رسميًا.. محمد صلاح مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في العالم (صوت من هنا)

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة الاتحاد، والتي تضمنت النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي.

وينافس «صلاح»، هداف مشاركة مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير-إيمريك أوباميانج، العديد من النجوم العالمية وعلى رأسهم ليونيل ، نجم الأرجنتين وبرشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال.

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كذلك ينافس النجم المصري لاعبين من زملائه، وهما فيرجيل فان ديك وساديو ماني.

ويعتمد جزء من اختيار اللاعب الأفضل في العالم على تصويت الجماهير.

اضغط من هنا لدعم صلاح

https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/best-fifa-womens-player/?_branch_match_id=685115549816228234

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