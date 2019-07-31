ليلى شندول ترد على مرتضى منصور بسبب كهربا.. فمن هي؟

باتت التونسية ليلى شندول، حديث الكثيرين، عقب أن اتهمها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بوجود علاقة حميمية بينها وبين محمود كهربا لاعب الزمالك الهارب، المحترف في ديسبورتيفو أفيس البرتغالي حاليًا في إحدي الملاهي الليلية.

وأكدت ليلي شندول في تصريحات صحفية أن صورتها مع "كهربا" هي مجرد صورة معجبة مع لاعب كرة قدم مشهور وأنها كانت بحضور خطيبها، مشددة أن لا يوجد أي علاقة بينها ونجم الزمالك السابق.

ويقدم "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن "ليلي شندول" بطلة صورة "كهربا":-

- ليلي شندول إعلامية تونسية، حلمت في طفولتها أن تكون رئيسة محكمة لرغبتها في تحقيق العدل والمساواة، خاصة بعدما تعرضت له والدتها من ظلم كبير خلال حياتها.

- اتجهت ليلي شندول للعمل الخاص واقتحمت عدة مجالات منها الموضة وعروض الأزياء.

- بدأت دراسة الإعلام في الأردن ثم حضرت إلي مصر واستكملت مشوار الدراسة بكلية الإعلام بالقاهرة.

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- بداية عملها الإعلامي كان في قناة "دريم" المصرية من خلال تقديم برنامج "النص الحلو" لمناقشة قضايا المرأة.

- كما قدمت عدة برامج تليفزيونية أخري علي شاشة قناة "دريم" منها برنامج "هي"، و"آنساتي سيداتي".

- تُلقب ليلي شندول بـ"سندريلا الشاشة"، واختيرت عام 2018 ضمن 20 إعلامية من مختلف المحطات و من عدة دول عربية ساهمت بإبداعاتها فى إثراء الساحة الثقافية ببلادها الأم ومن بعدها بجمهورية مصر العربية.

- تعشق التمثيل وتحلم منذ الصغر أن تكون ممثلة مشهورة، وشاركت في المسلسل الأردني "جنون الشهرة" ، والذي شارك فيه بعض الممثلين المصريين مثل طلعت زكريا ومحمد نجاتي.

- شاركت الإعلامية التونسية في تقديم عروض "international fashion awards " فى نسخته الخامسة مارس الماضي، والذي يشارك فيه مجموعة من أكبر مصممي الأزياء في مصر والدول العربية