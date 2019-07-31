شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أمرًا مؤسفًا لا يتماشى مع الروح الرياضية، وذلك بجانب خسارة الريال.
ودخل كل من لاعبي الريال سيرجيو راموس وأفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش في مشادة كلامية أثناء المباراة، إذ طلب راموس من مودريتش اللعب بشكل أفضل أثناء المباراة.
ورد الكرواتي لوكا على هذا التعليق، قائلًا: “دعني وشأني”، ولم تكن هذه الأزمة الأولى بين اللاعبين إذ كادا أن يشتبكان بالأيدي في مباراة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي.
وتعد هذه الهزيمة الثالثة لريال مدريد في فترة التحضير، وذلك بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 وأمام الجار أتلتيكو مدريد 3-7.
كانت هذه تفاصيل خبر شجار كلامي بين مودريتش وراموس يتسبب في خسار الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.