شجار كلامي بين مودريتش وراموس يتسبب في خسار الريال

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أمرًا مؤسفًا لا يتماشى مع الروح الرياضية، وذلك بجانب خسارة الريال.

ودخل كل من لاعبي الريال سيرجيو راموس وأفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش في مشادة كلامية أثناء المباراة، إذ طلب راموس من مودريتش اللعب بشكل أفضل أثناء المباراة.

ورد الكرواتي لوكا على هذا التعليق، قائلًا: “دعني وشأني”، ولم تكن هذه الأزمة الأولى بين اللاعبين إذ كادا أن يشتبكان بالأيدي في مباراة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة لريال مدريد في فترة التحضير، وذلك بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 وأمام الجار أتلتيكو مدريد 3-7.