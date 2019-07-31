شكرا لقرائتكم الموافقة على مشاركة 16 ناديا فى كل مجموعة بالقسم الثانى للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد أنه تم الاتفاق على مشاركة 16 ناديا في كل مجموعة من مجموعات القسم الثاني للموسم المقبل بعد الجلسة التى عقدتها لجنة صياغة القسم الثانى بمقر الإتحاد بالجبلاية.

وأضاف رئيس نادي بني عبيد س أنه تم الموافقة علي مشاركة 16 ناديا لكل مجموعة من المجموعات الثلاث بإجماع اللجنة المشكلة لتنظيم دوري القسم الثاني والثالث، والتى تتكون من عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة ومحمد الطويلة رئيس النجوم وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.

وسترفع هذه التوصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائى بشأن شكل مسابقات القسم الثانى فى الموسم المقبل خاصة وأنه من المفترض أن يقام جدول مواعيد مباريات الدورى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يستطيع كل فريق ترتيب جدوله الزمنى وإقامة المعسكرات الخارجية قبل انطلاق الموسم.