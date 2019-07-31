شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أدلة تفاوض الزمالك مع أفريقى جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يغلق مسئولو نادي الزمالك، ملف التعاقد مع لاعب أفريقى جديد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لقيده ضمن القائمة البيضاء وتدعيم الصفوف بالموسم المقبل.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك وجود 4 لاعبين أفارقة فى قائمة الموسم الجديد، وهم الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بينما خلت القائمة من أسماء خالد بوطيب وكاسونجو ومعروف يوسف بالإضافة إلى حميد أحداد المعار للرجاء المغربى.

وأكد مرتضى منصور خلال مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديدة إمكانية التعاقد مع لاعب أو لاعبان بخلاف الصفقات المعلنة فى مؤتمر اليوم.

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وتنص لوائح اتحاد الكرة على أحقية كل نادي التعاقد مع 4 لاعبين أفارقة بخلاف لاعب من شمال أفريقيا يتم قيده كلاعب محلى.

وأصبح يحق للزمالك التعاقد مع لاعبى أجنبى جديد، حيث سيتم قيد أحد الرباعى الحالى كلاعب محلي لكون اللاعبين الأربعة من شمال أفريقيا مع إمكانية ضم أفريقى آخر سواء كان لاعب عربى أو لا.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.