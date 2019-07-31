شكرا لقرائتكم الصفقة تمت.. قفشة يرتدي قميص الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أنهى الأهلى مع بيراميدز على أن تكون الصفقة مقابل مبلغ مالي فقط، بعد رفض أحمد حمدي الإنتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة فى الوقت الذي رفض الأهلى التفريط فى أحمد فتحى ، الذى كان يرغب بيراميدز فى ضمه نهائيا نظرا لحاجة الأحمر لخدماته.
وهنأ مسئولو الأهلى قفشة بالانتقال للقعة الحمراء عبر أكثر من مكالمة هاتفية، فيما أبلغت إدارة بيراميدز اللاعب بخروجه من الحسابات بشكل نهائى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفقة تمت.. قفشة يرتدي قميص الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.