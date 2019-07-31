شكرا لقرائتكم الصفقة تمت.. قفشة يرتدي قميص الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو الأهلى إجراءات ضم صفقة محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب بيراميدز، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات دارت بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

أنهى الأهلى مع بيراميدز على أن تكون الصفقة مقابل مبلغ مالي فقط، بعد رفض أحمد حمدي الإنتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة فى الوقت الذي رفض الأهلى التفريط فى أحمد فتحى ، الذى كان يرغب بيراميدز فى ضمه نهائيا نظرا لحاجة الأحمر لخدماته.

وهنأ مسئولو الأهلى قفشة بالانتقال للقعة الحمراء عبر أكثر من مكالمة هاتفية، فيما أبلغت إدارة بيراميدز اللاعب بخروجه من الحسابات بشكل نهائى.