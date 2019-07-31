شكرا لقرائتكم قائمة الزمالك تصدم المقاولون والاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت قائمة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، المعلنة من جانب مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة، فى صدمة لناديى المقاولون العرب و الاتحاد السكندري .

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وشهدت الأيام الماضية، دخول المقاولون فى مفاوضات مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك ودخول الاتحاد فى مفاوضات مع حازم إمام كابتن القلعة البيضاء، لكن مرتضي منصور ذكر أسم اللاعبان خلال حديثه عن قائمة الموسم الجديد مما يعنى رفضه رحيلهما.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.