سموحة يتعاقد مع أحمد جمال من المقاصة 4 مواسم...

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جدة - عمرو شويل نجح نادى سموحة برئاسة فرج عامر، فى التعاقد مع أحمد جمال مدافع مصر المقاصة لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم دفاعات الفريق السكندرى فى الموسم المقبل.
وتعاقد مصر المقاصة مع أحمد جمال قادما من النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك مع الفريق الفيومى فى أى مباراة.
ويسعى مجلس إدارة سموحة بناء فريق قوى قادر على المنافسة للدورى أو اللعب على المركز الرابع، بعدما استطاع الفريق البقاء الموسم الماضى فى الأسبوع الأخير بعدما كان قريبا من الهبوط.
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