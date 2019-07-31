شكرا لقرائتكم شيكابالا يستعيد رقم العظماء من أوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت عودة شيكابالا للزمالك بناءً على الوعد الذى حصل عليه الفهد الأسمر من مرتضى منصور رئيس النادي، بختام مشواره الكروى فى ميت عقبة.
وارتبط القميص رقم 10 فى الزمالك بالأباتشى، حيث كان رقمه المفضل فى المواسم السابقة، وبعد رحيله وانتقاله لصفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة موسم 2017، اهدى شيكا قميصه ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق.
ومن المنتظر أن يُعيد أوباما القميص رقم 10 للقائد شيكابالا، بعد أن عاد من جديد ليقود الفارس الأبيض فى الموسم المقبل 2019 - 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا يستعيد رقم العظماء من أوباما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.