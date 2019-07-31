شكرا لقرائتكم شيكابالا يستعيد رقم العظماء من أوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك ، لصفوف الفريق الأبيض، والذى أكد أن عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته لفريق أبولون سميرنى اليونانى بنهاية الموسم الحالى.

وجاءت عودة شيكابالا للزمالك بناءً على الوعد الذى حصل عليه الفهد الأسمر من مرتضى منصور رئيس النادي، بختام مشواره الكروى فى ميت عقبة.

Advertisements

وارتبط القميص رقم 10 فى الزمالك بالأباتشى، حيث كان رقمه المفضل فى المواسم السابقة، وبعد رحيله وانتقاله لصفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة موسم 2017، اهدى شيكا قميصه ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق.

ومن المنتظر أن يُعيد أوباما القميص رقم 10 للقائد شيكابالا، بعد أن عاد من جديد ليقود الفارس الأبيض فى الموسم المقبل 2019 - 2020.