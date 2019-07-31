شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تعديل عقد الثلاثى طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس الزمالك، عن تعديل عقود الثلاثى طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبى الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على رفض العروض التى قدمت اليهم فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الفترة الجارية ستشهد جلسة بين إدارة الزمالك والثلاثى من أجل تعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء، الذى قدموه مع الفريق هذا الموسم.

وكان الزمالك قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.