شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تعديل عقد الثلاثى طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجلس الزمالك، عن تعديل عقود الثلاثى طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبى الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على رفض العروض التى قدمت اليهم فى الفترة الأخيرة.
جدير بالذكر أن الفترة الجارية ستشهد جلسة بين إدارة الزمالك والثلاثى من أجل تعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء، الذى قدموه مع الفريق هذا الموسم.
وكان الزمالك قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن تعديل عقد الثلاثى طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.