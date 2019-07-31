شكرا لقرائتكم الشرطة العراقى يستعير المالى أبو بكر ديارا من إنبى عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الشرطة العراقى، فى استعارة المالى أبو بكر ديارا صانع ألعاب إنبى لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تمهيدا لتعزيز الخط الأمامى بالفريق العراقى. ووقع أبو بكر ديارا بشكل رسمى على عقود انتقاله إلى الشرطة العراقى فى مقر إنبى بحضور كريم أبو سليمان وسيط الصفقة من جانب الشرطة العراقى بجانب وكيل اللاعب حيدر أبو بكر. جدير بالذكر أن إنبى، سيضم لاعبا جديدا خلال الساعات القادمة وذلك لتعزيز صفوف الفريق فى خط الوسط الهجومى، خاصة إن إعارة أبو بكر للشرطة من أجل تسويقه بصورة أكبر، خاصة إن الفريق العراقى سيشارك فى دورى أبطال آسيا والبطولة العربية.

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