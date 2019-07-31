شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: الأندية الشعبية تحتاج لدعم من أجل المنافسة على الألقاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، أن الأندية الشعبية تحتاج إلى دعم خلال المرحلة المقبلة، مثل الدراويش والمصرى البورسعيدى.
أكد أبو جريشة فى تصريح لقناة "تايم سبورت"، أن النادى الإسماعيلى يحتاج إلى صفقات قوية من أجل المنافسة على البطولات فى الموسم المقبل.
وأوضح أبو جريشة أن الأندية تنفق الكثير على المرافق مثل الكهرباء وغيرها، لذلك تحتاج إلى دعم مادى قوى من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.
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