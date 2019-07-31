شكرا لقرائتكم تعرف على راتب محمد أبو جبل فى الموسم مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقاضى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الجديد، 6 ملايين جنيه فى الموسم الأول له مع الفريق الأبيض بعد الاتفاق على ذلك مع الإدارة البيضاء.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك مع محمد أبو جبل قادما من سموحة فى صفقة كلفت الزمالك مبلغ 13 مليون جنيه، بالإضافة لبيع أحمد داوودا وعمر صلاح الحارس الشباب بصفة نهائية للنادى السكندرى.

ومن المقرر أن يتم زيادة عقد محمد أبو جبل حتى يصل إلى 7 ملايين جنيه فى نهاية عقده.

يذكر أن محمد أبو جبل كان ضمن صفوف الزمالك من قبل بعد انتقاله من إنبى للفريق الأبيض، ثم رحل لسموحه وتألق بشكل ملحوظ وهو الامر الذى دفع مجلس إدارة الفريق الأبيض لإعادته من جديد لتدعيم مركز حراسة المرمى.