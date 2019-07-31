شكرا لقرائتكم الزمالك يعطى كاسونجو ومعروف يوسف الضوء الأخضر للرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعطى مسئولو نادي الزمالك، الثنائى الأفريقى، النيجيري معروف يوسف، والكونغولى كاسونجو، الضوء الأخضر للرحيل خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

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ولم يذكر مسئولو الزمالك أسماء الثنائى الأفريقى كاسونجو ومعروف يوسف ضمن قائمة الموسم الجديد على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم للكشف عن أسماء اللاعبين الجدد فى الموسم المقبل.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.