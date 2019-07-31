شكرا لقرائتكم بالأسماء .. الزمالك يعلن وجود 27 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 قائمة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، وفقا للأسماء المعلنة من جانب مجلس الإدارة بخصوص اللاعبين القدامى المنتظر تواجدهم. وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الصفقات الجديدة، استمرار 17 لاعبا من قائمة الموسم الماضى للفريق الأبيض وهم : محمود علاء ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام والتونسى حمدى النقاز وعبد الله جمعة والتونسى فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى وعمر السعيد وحازم إمام ومحمد حسن ومحمد عنتر وأيمن حفنى. Advertisements كما أعلن مرتضى منصور انضمام 10 صفقات جديدة لصفوف الزمالك وهى : محمد عواد والمغربى محمد أوناجم والمغربى أشرف بن شرقي و محمد صبحي و محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد. بذلك أصبحت قائمة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد حتى الآن تضم 27 لاعبا مع تأكيد مسئولو القلعة البيضاء وجود إمكانية للتعاقد مع لاعب أو اثنان خلال الساعات القليلة القادمة.

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