شكرا لقرائتكم مؤتمر الصفقات يكشف رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤتمر إعلان الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وعدم تواجده فى قائمة الموسم الجديد. وأعلن مجلس الزمالك فى وقت سابق، عرض محمد إبراهيم للبيع عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف فى ختام مباريات الدوري الممتاز والتأكيد على عقد اللاعب جلسة تفاوضية مع مصر المقاصة وإرسال الاستغناء الخاص به للنادي الفيومى. Advertisements ولم يذكر أسم محمد إبراهيم ضمن قائمة الزمالك بالموسم الجديد، مما يؤكد رحيل اللاعب خلال الميركاتو الحالى. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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