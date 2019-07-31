شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يحتفل بالتتويج بالدورى مع ابنه فى حمام السباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حارس الأهلى محمد الشناوى على حسابه الشخصى على "إنستجرام"، صورة تجمعه بابنه فى حمام السباحة. ويقضى حاليا الشناوى إجازة رفقة أسرته خلال فترة الحالية، والتى منحها المدير الفنى الأورجويانى مارتن لاسارتى للفريق عقب انتهاء الدورى الممتاز. وحصد الأهلى لقب الدورى موسم 2018 / 2019، محتلا المركز الأول برصيد 80 نقطة يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

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