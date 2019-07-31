شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر قائمة الراحلين عن الزمالك رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 قائمة الراحلين عن نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وفقا للأسماء المعلنة من جانب مجلس الإدارة بخصوص اللاعبين القدامى المنتظر تواجدهم.

ولم تشهد قائمة الموسم الجديد للزمالك، أسماء كلا من بهاء مجدى والمغربى خالد بوطيب وأحمد كماتشو ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد مدبولى و المغربى حميد أحداد، وعماد السيد وعمر صلاح الذين تواجدوا فى قائمة الموسم الأخير.

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كما خلت القائمة من أسماء بعض اللاعبين المعارين وتكرر عدم عودتهم لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد وهم الكونغولى كاسونجو والنيجيرى معروف يوسف وعماد فتحى وإسلام جمال والإيفوارى رزاق سيسية وأحمد داوودا وباسم مرسى ومحمد أشرف "روقا" ومحمود "دونجا" وأحمد رفعت وحسام باولو.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.