السنغالى إبراهيما نداى ينتقل إلى الدورى السويسرى...

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادى لوزيرن السويسرى، مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب فريق وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وظهر الجناح السنغالى بمستوى قوى فى الموسم الأخير بالدورى ونجاحه فى إنقاذ وادى دجلة من الهبوط، مما لفت أنظار النادى السويسرى. Advertisements ونجح الثنائى يحيى على وإبراهيم عزب وكلاء اللاعب، فى إقناع دجلة بحسم الصفقة، ومن المقرر أن يطير نداى غدا لسويسرا للانضمام لناديه بشكل رسمى.

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