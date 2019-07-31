شكرا لقرائتكم الحكم فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية 7 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمها بمد أجل حكم دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت ونجوم المستقبل والداخلية إلى جلسة 7 أغسطس القادم.

وكانت أندية بتروجت والنجوم والداخلية قد أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية وتداولت الجلسات وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.

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فيما شهدت جلسة اليوم أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم طلب جديد من اتحاد الكرة ليتم مد أجل الحكم ليوم 7 أغسطس القادم.