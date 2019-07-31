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شكرا لقرائتكم الحكم فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية 7 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت أندية بتروجت والنجوم والداخلية قد أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية وتداولت الجلسات وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
فيما شهدت جلسة اليوم أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم طلب جديد من اتحاد الكرة ليتم مد أجل الحكم ليوم 7 أغسطس القادم.
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