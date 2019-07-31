شكرا لقرائتكم بلعمري يلتحق بمعسكر الشباب في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التحق الجزائري، جمال بلعمري، مدافع الشباب يوم الأربعاء بمعسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في ألمانيا، ويستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

ونشر حساب الشباب صور المدافع الدولي الجزائري بعد وصوله إلى المعسكر الإعدادي عقب نهاية الإجازة الممنوحة له بعد المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وكان بلعمري عنصراً هاماً في تتويج الجزائر بلقبها القاري الثاني، عندما كسب "محاربو الصحراء" المنتخب السنغالي يوم 19 يوليو الماضي بهدف في المباراة النهاية للبطولة التي احتضنتها مصر.