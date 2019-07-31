شكرا لقرائتكم فيورنتينا يضم الغاني بواتينغ لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم كيفن برينس بواتينغ بعقد نهائي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما وقع عقدا لمدة عامين، خلافاً لتقارير إعلامية ذكرت أن لاعب المنتخب الغاني السابق المولود في العاصمة الألمانية برلين قد يعود إلى ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت.

وينضم بواتينغ إلى فيورنتينا قادما من ساسولو، علما بأنه انتقل إلى برشلونة الإسباني بعقد إعارة في يناير الماضي، لكنه لم يستطع تسجيل أي هدف مع الفريق.