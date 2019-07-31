المحكمة توقف العمل بلائحة الزمالك.. ويترتب عليه.. احتفاظ هاني العتال بمنصبه ..لاوجود للعضويات المستثناة.. وعودة الإشراف القضائي على جمعيات الزمالك

أ؛مد أبوعقيل

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، أن لجنة التسوية والتحكيم أصدرت حكمها اليوم في "الإشكال" المقدم من موكله ضد رئيس مجلس الإدارة الحالي، بوقف العمل بلائحة النظام الأساسي للنادي وعدم سريانها.

وكان هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام دعوى بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية، بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بندا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018.

واختصم العتال في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطلب العتال، وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1 يونيو، 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، أن لجنة التسوية والتحكيم أصدرت حكمها اليوم في "الإشكال" المقدم من موكله ضد رئيس مجلس الإدارة الحالي، بوقف العمل بلائحة النظام الأساسي للنادي وعدم سريانها.

الأثار المترتبة على القرار.. ما يلي:

- يحتفظ هاني العتال بكرسيه كنائب لرئيس مجلس الإدارة حتى نهاية مدة المجلس.

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- عدم إجراء أي انتخابات جديدة في نادي الزمالك.

- بقاء مجلس إدارة الزمالك كما هو مكون من رئيس النادي ونائبين.

- تبقى اللجنة الأولمبية هي المشرفة على الجمعيات العمومية لنادي الزمالك.

- تبقى آلية الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما كانت قبل اللائحة والنصاب لها.

- إجراء انتخابات النادي على يومين فقط.

- التصويت على الجمعية العمومية الغير عادية على يوم واحد.

- عودة الإشراف القضائي على جمعيات نادي الزمالك.

- لا وجود للعضويات المستثناة.