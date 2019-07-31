الجزائري جمال بلماضي مُرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

أحمد أبوعقيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة 10 مدربين مرشحين لجائزة الأفضل لعام 2019، والتي تضمنت اسم الجزائري جمال بلماضي.

وقد بلماضي منتخب بلده للتتوييج بلقب كأس أمم افريقيا لكرة القدم 2019، التي جرت مؤخراً بمصر

وضمت القائمة

الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ماوريشيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ، التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل.

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الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل.

مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

إيريك تن هاج المدير الفني لفريق أياكس الهولندي.

والفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب بلاده .

وفيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر والذي فاز مع فريقة بلفب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.