عاجل| محمد صلاح على رأس قائمة «THE BEST» لأفضل لاعب في العالم بـ2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب لعام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.

وضمت قائمة المرشحين كل من:

المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرانك دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، ماتياس دي ليخيت، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.

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وسيتم اختيار الفائز في هذه الجائزة ضمن عن طريق التصويت من قبل مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات، وممثلين عن وسائل الإعلام، وجماهير اللعبة.

وترشح المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل لاعب في العالم في العام الماضي، ولم يتمكن الفرعون المصري من حصد الجائزة في العالم الماضي بعدما تواجد في القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم المقدمة من "فيفا" رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والذي نال الجائزة في نهاية المطاف.