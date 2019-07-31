لماذا فضل مويس كين إيفرتون على أرسنال؟

صرحت تقارير صحفية، أن سبب اختيار مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي الرئيسي هو الانتقال إلى إيفرتون بدلاً من أرسنال خلال الصيف الحالي.

حيث أن هناك خطوات بسيطة تفصل مويس كين من مغادرة يوفنتوس وانتقاله إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافأت.

حيث نوهت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن مويس كين مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 19 عاماً، قد قام برفض عرضاً من أرسنال للانتقال إلى صفوفه اعتباره من الموسم المقبل، ولأنه سيكون بديلاً للثنائي ألكسندر لاكازيت وإيميريك أوباميانج.

كما أكدت أن مسئولي نادي إيفرتون يرون في مويس كين الشاب نسخة مشابهة من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب “التوفيز” السابق.

يذكر أن روميلو لوكاكو قد لعب 4 مواسم مع إيفرتون وسجل 87 هدفاً ، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.