صفقة جديدة.. أفشة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الأهلي توصل لاتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع أفشة مقابل الحصول على 20 مليون جنيه مصري، وبدون دخول أي لاعب في الصفقة.

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وعقد أفشة جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي عصر اليوم، الأربعاء، من أجل وضع الرتوش الأخيرة للصفقة والتوقيع على العقود.

وأنهى مسؤولو الأهلي كافة الإجراءات والاتفاقات مع أفشة، ليصبح اللاعب في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع أليو ديانج ومحمود متولي، إلى جانب تمديد فترة استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.