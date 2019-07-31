محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الاتحاد الدولي عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم حيث شهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري. وشهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين من جانب ليفربول وهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك. وجاءت القائمة كالتالي: - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - فارنكي دي يونج (آياكس الهولندي) - ماتياس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي) - إيدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي) Advertisements - هاري كين (توتنهام هوتسبير الإنجليزي) - ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) وتواجد صلاح بالقائمة بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز هذا الموسم، وفوزه بالحذاء الذهبي للبريميرليج بعد إحرازه لـ22 هدفاً. وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن القائمة القصيرة تضم 10 مرشحين، بناءً على إنجازات كل منهم خلال الفترة من 16 يوليو 2018 وحتى 19 يوليو 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. صلاح ينافس على الأفضل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.