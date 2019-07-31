تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يعلمه فيه بأسماء طاقم حكام مباراته وديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار “كاف” طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص. جدير بالذكر أن إدارة الزمالك تحاول الاتفاق مع فريق ديكاداها بطل الصومال على خوض مبارتي الذهاب والإياب على ستاد القاهرة، شريطة أن يكون عائد بث مباراة الذهاب بالكامل لصالح النادى الصومالي وأن يتحمل الزمالك تذاكر سفر فريقه، وتقام مباريات الذهاب بهذا الدور أيام 9 أو 10 أو11 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.

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