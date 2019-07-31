مرتضى منصور يهاجم عبد الحفيظ وينتقد متولي ومعلول والشناوي

بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، فعاليات مؤتمر تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل 2019-2020، بقراءة سورة الفلق من عين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على حد قوله.

وقال رئيس الزمالك، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي: “الأهلي جاب محمود المتولي اللى عنده ثلاثة صلييي، السحر الأسود هزمنا وأبارك لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام فوز الأهلي بالدوري”. ووصف رئيس الزمالك، علي معلول، لاعب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي، بأنه أسوء لاعب تونسي في الفترة الحالية، إضافة إلى أنه يعانى من “عقده نفسية” سببها انضمام فرجانى ساسي للمنتخب التونسي والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، التي أٌقيمت نسختها الـ32 في مصر، واستطاع أن يصل مع منتخب بلاده إلى قبل النهائي، بينما هو تم استبعاده من القائمة، كما وصف.

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