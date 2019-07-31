مرتضى منصور يفجر مفاجأة: صفقتين جدد ومدرب عالمي خلال ساعات في الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك اتجاه داخل النادي، لتدعيم صفوف الفريق بصفقة أخرى أو اثنتين خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف مرتضى، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: “أن هناك مشاورات في الوقت الحالي بشأن الصفقتين على أن يتم الحسم خلال ساعات”. وتابع: “أبرمنا 10 صفقات الموسم الحالي من أجل المنافسة في الموسم الجديد على مختلف البطولات”. وعن المدرب القادم لفريق الزمالك قال: “مدرب الزمالك الجديد سيكون مفاجأة للجميع”. وألمح إلى إمكانية الإعلان عن اسمه خلال ساعات، بعد إنهاء جميع تفاصيل التعاقد معه

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