اتفاق مبدئي بين برشلونة وزينيت حول مالكوم

اقترب لاعب كرة القدم البرازيلي مالكوم خطوة جديدة من الانتقال لنادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بعد توصل النادي لاتفاق مبدئي مع برشلونة الإسباني حول التفاصيل المالية للصفقة. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بعقد يمتد ست سنوات مقابل 40 مليون يورو لبرشلونة، وخمسة ملايين يورو أخرى مرتبطة بمشاركات اللاعب. وكان برشلونة تعاقد مع مالكوم قبل عام واحد من نادي بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، وهو ما دفعه لرفض عرض سابق من زينيت بضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو فقط، قبل التوصل لهذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدار آخر 24 ساعة.

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