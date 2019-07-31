جواو فيليكس يحلم بالفوز بخمس كرات ذهبية

أكد المهاجم البرتغالي الشاب، جواو فيليكس، أن حلم أي لاعب التتويج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية مثل مواطنه كريستيانو رونالدو.

صرح جواو فيليكس صاحب أغلى صفقة أبرمت هذا الصيف (126 مليون يورو) (140 مليون دولار) لشبكة إسبن: “كريستيانو فاز بخمس كرات ذهبية وهذا حلم كل لاعب”.

كما أكد اللاعب (19 عاماً) أنه يرغب في أن يحفر اسمه في تاريخ “الروخيبلانكوس” مثل مهاجمين آخرين كفرناندو توريس، دييغو فورلان، سرجيو أغويرو وراداميل فالكاو.

وقال في هذا الصدد: “رأيت العديد من اللاعبين الكبار الذين مروا بأتلتيكو مدريد، كانوا مهاجمون عظماء، أريد أن أكون مثلهم، ولهذا اخترت المجيء إلى هنا”.