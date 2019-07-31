مفاجأة.. دوري القسم الثاني يضم 16 فريقًا لكل مجموعة

اقتربت اللجنة المشكلة من قبل اتحاد الكرة لوضع نظام سير بطولة الدوري الممتاز "ب" "المظاليم"، من الإعلان رسميًا عن قراراتها بشأن المجموعات الثلاث للموسم الجديد.

وقالت مصادر خاصة لـ"الوفد" إن اللجنة المشكلة لبحث نظام دوري القسم الثاني الموسم المقبل إنتهت الي قرارها بشأن المجموعات الثلاث، حيث قررت

تصعيد جمسع الفرق التي شاركت في دوري الترقي للموسم الجديد 2019 - 2020 وهي الحرية مطروح وشبان بداواي بالدقهلية ومياه البحيرة بمجموعة بحري، والشرقية والسكة الحديد ونجمة سيناء بمجموعة القاهرة والقناة، وأبو كساه وكيما أسوان من مجموعة الصعيد.

وكانت اللجنة التي ضمت كل من هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة ومحمد الطويلة رئيس النجوم وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.

وقد شكلت اللجنة للنظر في تظلم عدداً من الأندية بسبب نظام المجموعات الذي قدد حدده مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق بعدد 12 نادياً لكل مجموعة وهو ما أثار إعتراض عدداً من الأندية.