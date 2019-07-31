رسمياً.. فيورنتينا الإيطالي يضم بواتينج

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن تعاقده اليوم، مع الغاني كيفن برينس بواتينج لاعب برشلونة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أصدر الموقع الرسمي لنادي فيورنتينا علي "تويتر" أن بواتينج قد انضم إلي فيورنتينا في صفقة نهائية قادماً من صفوف ساسولو. نهائية قادماً من صفوف ساسولو. وأشارت التقارير أن بواتينج وقع علي عقد مع فيورنتينا لمدة عامين قادمين، بينما دفعت فيورنتينا مليون يورو إلي ساسولو لضمه بشكل نهائي. نهائي. ولعب البالغ من العمر 32 عاماً في الموسم المنقضي مع نادي برشلونة الإسباني، خاصه بعد تعاقده مع ساسولو الإيطالي والذي شارك معه في أربعة مباريات فقط، والذي قد رفض بتاتاً تفعيل شراء بواتينج بمبلغ 8 ملايين يورو، ليعود إلي ساسولو، قبل انضمامه إلي فيورنتينا.

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