لوزيرن السويسري يضم إبراهيما نداي

أعلن نادي لوزيرن السويسري اليوم عن تعاقده مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واتفق مسئولي اللاعب علي إتمام الصفقة من قبل دجلة ليسافر اللاعب غداً إلي سويسرا. واستطاع السنغالي أحراز 11 هدفاً في الموسم الماضي، ليجذب أنظار النادي السويسرى إليه. في الموسم الماضي، ليجذب أنظار النادي السويسرى إليه. وسبق أن استطاع فريق لوزيرن السويسري ضم اللاعب المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" إليه في وقت سابق.

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