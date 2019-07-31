اللجنة الاستشارية تحكم بإيقاف تنفيذ لائحة الزمالك

أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمًا بإيقاف تنفيذ لائحة نادي الزمالك المعتمدة من اللجنة الأوليمبية برقم 11 لسنة 2019. أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وتداولت بالجلسات وتم صدور الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك. ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وتداولت بالجلسات وتم صدور الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك. كان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية اعتمد لائحة الزمالك في شهر يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية وأقام ممدوح عباس دعوى لإيقاف تنفيذ القرار.

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