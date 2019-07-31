مد أجل الحكم في دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 7 أغسطس

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي مد أجل حكم دوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية إلى جلسة 7 أغسطس القادم.
أقام أندية بتروجت والنجوم والداخلية الدعوىرقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية وتداولت الجلسات وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
شهدت جلسة اليوم أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم طلب جديد من اتحاد الكرة ليتم مد أجل الحكم ليوم 7 أغسطس القادم.
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