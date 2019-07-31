بالصور.. الإسماعيلية تستضيف 120 مشاركة في المشروع القومي لرياضة المرأة

تنظم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللقاء الرياضى المجمع للمشروع القومى لرياضة المرأة بمحافظة الاسماعيلية خلال الفترة من 30 وحتى 31 يوليو الجارى بمشاركة 6 محافظات هي الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، بورسعيد، السويس ودمياط بإجمالى 120مشاركةبواقع 20 مشاركة في ألعاب كرة اليد، كرة الطائرة، تنس الطاولة إضافة إلى عروض رياضية.
يهدف هذا اللقاء إلي توطيد أواصر الصداقة بين مشاركى المحافظات وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين كذلك تقييم مستوى المراكزالرياضية بالمحافظات وسوف يتم توزيع الجوائز على جميع المشاركين باللقاء.
يأتي ذلك في إطار الدورالمجتمعي لوزارة الشباب والرياضة بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص باعتبارها عنصر لا يتجزأ من المجتمع ولما تتمتع به الرياضة من فوائد صحية وجسدية ونفسية تعود إيجابيا على صحة المرأة كما تسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية لها.
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