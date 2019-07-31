صيف ريال مدريد الكارثي يهدد أحلام زيدان بانتشال الملكي من الانهيار

ضرب ناقوس الخطر أبواب ريال مدريد بعد الأداء الكارثي في الجولة التحضيرية للفريق، خاصة بعد الهزيمة أمام توتنهام بالأمس بنتيجة هدف للاشيء، والخسارة الكارثية بسبع أهداف لثلاثة أمام أتلتيكو مدريد.

وتعد الهزائم المتتالية للملكي في الفترة الأخيرة، كارثية، ولا تقتصر فقط على الجولة التحضيرية ولكن أيضًا بعد الأداء الهزيل الذي مر به الفريق الموسم المنقضي، والخروج دون أي بطولات، وعدم تطور أداء الفريق الفترة الماضية.

وفي الموسم المنقضي تناوب على الإدارة الفنية لريال مدريد ثلاث مدربين وهم لوبتيجي، وسنتياجو سولاري، وحل أخيرًا المدرب السابق زيدان في ولايته الثانية مع الفريق، وانتظرت الجماهير أن يحدث تحسن ولو طفيف بنهاية الموسم، ولكن جرت الرياح بما لم تشتهيها جماهير الملكي ولم يحدث تطور في أداء الملكي.

وفي بداية الانتقالات الصيفية الجارية قام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بثورة في التعاقدات، وقام بالتوقيع مع البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والبرتغالي إيدير

ميليتاو، والفرنسي فيرلان ميندي، والبرازيلي رودريجو سيلفا، والياباني تاكيفوسا كوبو.

و انتظرت جماهير ريال مدريد مباراة الفريق الودية الأولى، رغبة منهم في رؤية تطور في الأداء.

ولعب الملكي مع بايرن ميونخ في أولى الوديات، وسقط الملكي بنتيجة ثلاث أهداف لهدف وحيد، وفي المباراة الثانية واجه المرينجي نظيره أرسنال الإنجليزي، واستطاع أن يحقق الفوز عن طريق ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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وفي أسوأ مباراة لريال مدريد بجولته التحضيرية، استطاع أتلتيكو مدريد أن يدق شباك كورتوا بسبع أهداف لثلاث، ليخرج بعدها زيدان مصرحًا "ما حدث هو أننا دخلنا اللعبة بشكل سيئ للغاية، بعد 8 دقائق أصبحت النتيجة 2/0، أنا فقط أفكر في بداية المباراة، الأداء لم يكن جيدًا من الجميع وأولهم أنا، ولا

يمكنك إلقاء اللوم على لاعب أو اثنين، علينا أن ننسى هذه المباراة بسرعة، الفريق الذي خسر اليوم ستشاهدونه بشكل مختلف بالموسم، هو مجرد لقاء تحضيري، لا ينبغي علينا أن نمنحه أكبر من حجمه".

ودخل ريال مدريد بالأمس مباراته أمام توتنهام في بطولة "أودى" الودية من أجل أن يعيد الاتزان، والثقة لجماهيره، ولكن لم يكتمل ما أراده زيدان، بعدما تلقى الهزيمة بهدف للاشيء.

وخرج زيدان بعد المباراة قائلًا" سوف أكون شخصًا إيجابيًا دائمًا أنا سعيد باللاعبين، صحيح أننا لا نقدم أفضل أداء لنا ولكن متأكد أننا سنصبح أفضل مع تقدم المباريات وزيادة الثقة، لا أحد يعرف ماذا سنقدم هذا الموسم لدى ثقة بالفريق، النتائج معقدة لدى ثقة بالفريق وواثق بالفريق، لسنا مستعدين بعد، نحتاج للفوز كل شيء ممكن أن يحدث حتى نهاية الميركاتو".

ويعد ريال مدريد يعيش فترة من أسواء فتراته حيث منذ شهر فبراير بعد أن تفوق على جيرونا، حيث لعب 21 مباراة، تفوق في 7 مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة، وتعادل في ثلاثة.

وينتظر عشاق الأكثر تتويجًا بالبطولات الأوروبية، إفاقة فريقهم، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، والتتويج مرة أخرى بالبطولات.