خلال ساعات.. حمدي زكي في الإسماعيلي

اقتراب محمد حمدي زكي لاعب فريق سموحة للانضمام لصفوف الدراويش مقابل إعارة لاعب الدراويش وجيه عبدالحكيم لسموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد فقط . لاعب الدراويش وجيه عبدالحكيم لسموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد فقط . وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة .

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