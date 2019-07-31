٣٥ مليون جنيه ودونجا ومدبولي للإسماعيلي مقابل بيع عواد

أخيرًا أسدل الستائر علي ملف انتقال الحارس محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي للزمالك حيث أتم مسئولو الأصفر الصفقه اليوم بالحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنيه علي أربع أقساط. جنيه علي أربع أقساط. وشملت الصفقة الاستغناء الخاص بثنائى الزمالك أحمد مدبولي ومحمود دونجا، للانتقال لصفوف الدراويش بشكل رسمي وتوقيع محمد عواد حارس للقلعة البيضاء، لمدة خمسة مواسم قادمة. رسمي وتوقيع محمد عواد حارس للقلعة البيضاء، لمدة خمسة مواسم قادمة. وانتقل محمد عواد حارس الدراويش لصفوف الزمالك وسط حالة من الغضب سيطرت علي الشارع الإسماعيلاوي الرافض للصفقه من جماهير الإسماعيلى العاشقة للكيان.

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