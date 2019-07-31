رياضة | مفاجأت في تشكيل ريال مدريد أمام فنربشخة.. مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر الآن

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه فنربخشة التركي ضمن منافسات بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.

وجاءت تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-

تشكيلة ريال مدريد : نافاس ، اودريوزولا ، ناتشو ، فاران ، مارسيلو ، فالفيردي ، كروس ، ايسكو ، فينيسيوس ، هازارد ، بنزيما.

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