رياضة | عاجل - ننشر التوزيع الجديد لمجموعات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ننشر التوزيع الجديد لمجموعات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم، على زيادة عدد فرق المجموعات الثلاثة بالموسم الجديد، ليصبح في كل مجموعة 16 فريق بدلاً من 12 فريق.

وبذلك تتكون مجموع الصعيد من 16 فريق وهم : الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، التليفونات، بني سويف، الفيوم، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، أبو كساه، كيما أسوان، البنك الأهلي، النصر للتعدين، تحرير أسوان.

وتتكون مجموعة القاهرة من 16 فريق وهم : النصر، الترسانة، سيراميكا، منتخب السويس، القناة، المريخ، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، النجوم، الداخلية، بتروجت، الشمس، الشرقية، نجمة سيناء، السكة الحديد. Advertisements وتضم مجموعة بحري 16 فريق وهم : الرجاء، الحمام، الأوليمبي، فاركو، أبو قير، دمنهور، غزل المحلة، البلدية، المنصورة، المالية، بيلا، دكرنس، بدواي، مياة البحيرة، الحرية، كفر الشيخ. وبذلك يكون قد تقرر بقاء التعدين وكفر الشيخ والشمس، وتحرير أسوان رغم هبوطهم من القسم الثاني الموسم الماضي، بجانب صعود أوائل مجموعات القسم الثالث عن الموسم الماضي، وعددهم 14 فريق. ومن المقرر تطبيق دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل، من مجموعة واحدة تضم 24 فريق، حيث تقرر هبوط 9 أندية من كل مجموعة، الموسم المقبل، مع بقاء 6 أندية ليصبح الإجمالي 18 فريق يضاف إليهم 3 فرق ستهبط من الدوري الممتاز، و3 فرق ستصعد من القسم الثالث، ليقام القسم الثاني في الموسم بعد المقبل من مجموعة واحدة تضم 24 فريق.

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